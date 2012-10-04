США могут начать выдавать украинцам 10-летние визы

Сейчас США проводят соответствующие внутригосударственные процедуры. Об этом Радио Свобода сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Александр Моцик.

«Мы ведем соответствующие переговоры с американской стороной два года. Мы договорились, что украинская сторона должна выполнить определенные условия, и сегодня мы эти условия выполнили. Это признала американская сторона. Сейчас мы ждем внутреннее согласование в США между Государственным департаментом и Министерством внутренней безопасности. 10-летняя виза фактически означает безвизовый режим», - отметил Моцик.

После согласования внутригосударственной межведомственной процедуры в США граждане Украины смогут получать 10-летние визы для посещения США. Выполненные Украиной предварительные условия касаются отдельных вопросов безопасности и консульскими процедурами, пояснил посол.