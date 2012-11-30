В Египте исламисты наскоро приняли проект новой конституции

Конституционная комиссия Египта, разрабатывающая Основной Закон страны, сегодня утвердила проект новой Конституции, передает РИА «Новости».

Утвержденный проект Конституции, содержащий 234 статьи, в ближайшие часы будет передан на одобрение Президенту Мухаммеду Мурси, а затем вынесен на всенародный референдум. После этого, в случае поддержки новой Конституции большинством египтян, в стране должны пройти всеобщие парламентские выборы.

Египетская оппозиция голосование по проекту Конституции проигнорировала.

Вызвавшая наибольшее количество споров Вторая статья проекта Конституции о статусе шариата, сохранена без изменений, по сравнению с предыдущей конституцией 1971 года. Этот пункт не предполагает строгое следование мусульманскому праву в законодательстве страны, но обязывает использование его принципов. Ранее исламисты, составляющие большинство в комиссии по разработке Основного Закона, настаивали на конституционном утверждении шариата в качестве законодательной основы нового египетского государства.

Одной из наиболее важных, новых статей проекта Основного Закона стал запрет бывшим функционерам и депутатам некогда правящей в Египте Национально-демократической партии в течение 10 лет занимать политические посты. Статья касается лишь тех членов НДП, которые состояли в этой партии на момент ''египетской революции 25 января''.

Проект также содержит новый регламент избрания Президента. Теперь руководитель страны может переизбираться лишь один раз. Срок его работы ограничен четырьмя годами. В предыдущей Конституции был прописан шестилетний срок службы главы государства, причем претендовать на высший пост он мог неограниченное количество раз. Пост вице-президента страны в нынешнем проекте Основного Закона не предусмотрен.

Изменены в документе и положения, касающиеся Высшего конституционного суда. Судей, включая председателя, будет десять, и назначаться они будут Президентом.

Одной из новых статей, призванной обеспечить переходный период в Египте, стало делегирование законодательных полномочий от Президента страны Консультативному совету (верхняя палата парламента), вплоть до избрания депутатов Народного собрания (нижняя палата парламента).

Прежняя Конституция Египта была отменена военными после свержения режима экс-президента Хосни Мубарака весной 2011 года.