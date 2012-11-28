Во время беспорядков в Египте пострадали около 400 человек

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на египетские СМИ, наиболее серьезные столкновения между противниками и сторонниками президента Мухаммеда Мурси и его недавних указов произошли во вторник в Эль-Махалле эль-Кубре (провинция Гарбия в 80 км от столицы).

В этом городе ткачей в дельте Нила, который считается колыбелью "революции 25 января", на протяжении всего предыдущего дня не прекращались стычки, которые ближе к вечеру переросли в настоящие уличные бои с использованием огнестрельного оружия. Тысячи активистов оппозиционных сил попытались взять штурмом местный офис "Братьев-мусульман", которые оказали ожесточенное сопротивление атакующим. В ход шли камни, "коктейли Молотова", протестующие и обороняющиеся нападали друг на друга с кусками арматуры и битами. В "перестрелке" бутылками с зажигательной смесью одна из них попала на расположенную поблизости заправочную станцию, после чего на бензоколонке вспыхнул сильный пожар.

В итоге, число пострадавших достигло порядка 330 человек. 117 египтян доставлены в больницы с огнестрельными ранениями главным образом картечью. Стражи порядка, которые несколько часов наблюдали за происходящим со стороны, после полуночи решили вмешаться. Для разгона разбушевавшейся толпы они применили слезоточивый газ и, вклинившись в ряды дерущихся, встали между ними живым щитом. Только после этого ситуацию удалось немного успокоить.

Напряженной остается обстановка и в главных северных "воротах" Суэцкого канала городе Порт-Саид. Там столкновения вспыхнули также после попытки демонстрантов атаковать офис исламистов. Последние, сообщают очевидцы, подготовились заблаговременно, вооружившись палками, ножами, ружьями и касками. В беспорядках пострадали более 50 человек, в основном, противники нынешнего режима. 16-летний подросток получил огнестрельное ранение в грудь и был доставлен в критическом состоянии в госпиталь.

В Эль-Мансуре, также расположенной севернее Каира, манифестантам удалось прорваться в штаб-квартиру "братьев" и сжечь ее. В стычках с исламистами и подоспевшими им на помощь полицейскими огнестрельные и ножевые ранения получили 25 оппозиционеров.

Столкновения с силовиками не прекратились ночью и в районе Тахрира. На прилегающих улицах полиция обстреливает демонстрантов гранатами с газом. На самой площади остаются несколько тысяч человек, участвующих в объявленной оппозицией бессрочной забастовке.