“Свобода” надеется на контакты с европейскими националистами

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе руководитель департамента внешних отношений партии Тарас Осауленко.

“Будущее – это отношения с финскими националистами. Фламандцы – также наша цель, но у нас пока нет слишком тесных контактов”, - сказал он.

Т.Осауленко отметил, что “Свобода” уже имеет хорошие отношения с французским ультраправым “Национальным фронтом” и рядом других ультраправых партий Европы.

При этом он выразил надежду, что сейчас, когда ВО “Свобода” прошла в Верховную Раду и имеет возможность сформировать фракцию из 37 депутатов, ей будет проще строить внешние отношения.

“Например, националисты австрийские, финские - они очень медленны в отношениях с нами, возможно, они просто очень осторожные”, - сказал Т.Осауленко.