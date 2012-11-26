Сегодня - Всемирный день информации

Этот праздник отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации. Данная организация имеет статус консультанта в двух советах ООН: Экономическом и Социальном.

Информация всегда играла в жизни человечества чрезвычайно важную роль. Сегодня миром движет информация. Это могут быть любые сведения, которые передаются между людьми различными способами: устным, письменным, визуальным и другими.

С середины XX века роль информации в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники неизмеримо выросла. Мировой тенденцией стал переход на цифровые технологии, развитие высокоскоростного Интернета и мобильной связи.

Инициируя отмечание Всемирного дня информации, Международная академия информатизации имела целью подчеркнуть всю важность передачи информации в современном обществе. В этот день обязательно вспоминают об информационном взрыве - так принято называть постоянное и стремительное накопление информации в мире.