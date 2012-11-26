Эштон поехала в Грузию мирить премьера и президента

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе К.Эштон, в ходе визита она, в частности, планирует встретиться с премьер-министром Бидзиной Иванишвили и Президентом страны Михаилом Саакашвили.

Перед началом визита Верховный представитель ЕС отметила, что у сторон есть много вопросов, которые надо обсудить, в том числе продвижение к Соглашению об ассоциации, а также о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

“Я еще раз напомню мои поздравления грузинскому народу по случаю позитивного демократического проведения последних парламентских выборов, а также укажу на важность, которую мы уделяем тому, чтобы новое правительство и Президент Грузии сотрудничали конструктивно. Грузия может рассчитывать на поддержку ЕС в этом вопросе”, - сказала К.Эштон.

“Я также хочу сделать особое ударение на беспристрастном применении правосудия и верховенстве права, ценностей, которые Грузия и Европейский Союз разделяют”, - добавила она.