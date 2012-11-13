На конфликт властей Грузии отреагировало НАТО

Парламентская ассамблея НАТО, на итоговой сессии, приняла резолюцию по ситуации в Грузии.

По решению делегатов, в данную резолюцию был вложен новый пункт, в котором внимание уделено фактам давления на Общественный вещатель и самоуправление в Грузии, пишет Грузия-Онлайн.

В документе записано, что парламентская ассамблея НАТО выражает сожаление, исходя из той информации, которой располагают делегаты и которая касается фактов давления на институты местного самоуправления и особенно Общественный вещатель Грузии.

В нем отмечено, что парламентская ассамблея НАТО призывает новое руководство Грузии, воздержаться от политически мотивированных задержании.

Один из авторов дополнительного пункта Лучио Малан заявляет, что финансовая проверка в Общественном вещателе вызывает озабоченность и отмечает, что члены делегации обязательно посетят Грузию и лично ознакомятся с тем, что происходит в стране.

Премьер-министр же Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что президент Грузии Михаил Саакашвили ездит по всему миру и «распространяет ложь».

Так он отреагировал на визиты президента Михаила Саакашвили в Прагу и Брюссель.

«Саакашвили создает своими заявлениями иллюзию в США и Европе, непонятно, куда и зачем он ездит», отметил Иванишвили.

Он пообещал, что это «быстро закончится».