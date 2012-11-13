На конфликт властей Грузии отреагировало НАТО
Парламентская ассамблея НАТО призывает новое руководство Грузии, воздержатся от политически мотивированных задержаний. Иванишвили обвинил Саакашвили в "создавании илюзий" у ЕС и США.
Парламентская ассамблея НАТО, на итоговой сессии, приняла резолюцию по ситуации в Грузии.
По решению делегатов, в данную резолюцию был вложен новый пункт, в котором внимание уделено фактам давления на Общественный вещатель и самоуправление в Грузии, пишет Грузия-Онлайн.
В документе записано, что парламентская ассамблея НАТО выражает сожаление, исходя из той информации, которой располагают делегаты и которая касается фактов давления на институты местного самоуправления и особенно Общественный вещатель Грузии.
В нем отмечено, что парламентская ассамблея НАТО призывает новое руководство Грузии, воздержаться от политически мотивированных задержании.
Один из авторов дополнительного пункта Лучио Малан заявляет, что финансовая проверка в Общественном вещателе вызывает озабоченность и отмечает, что члены делегации обязательно посетят Грузию и лично ознакомятся с тем, что происходит в стране.
Премьер-министр же Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что президент Грузии Михаил Саакашвили ездит по всему миру и «распространяет ложь».
Так он отреагировал на визиты президента Михаила Саакашвили в Прагу и Брюссель.
«Саакашвили создает своими заявлениями иллюзию в США и Европе, непонятно, куда и зачем он ездит», отметил Иванишвили.
Он пообещал, что это «быстро закончится».