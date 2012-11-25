Судейский союз Египта призвал к забастовке против президента

Влиятельный в Египте судейский союз призвал всех судей и прокуроров страны присоединиться к общенациональной забастовке против решения исламистского президента Мухаммеда Мурси фактически взять под контроль органы юстиции, пишет dt.ua со ссылкой на dw.de.

Во время внеочередного заседания в Каире члены союза выразили мнение, что акция должна продолжаться до тех пор, пока Мурси не отменит свои противоречивые указы.

Ранее судьи и прокуроры во втором по величине городе Египта Александрии уже прекратили работу, чтобы выразить протест и оказать давление на президента. Мурси постановил, что любые его решения «на защиту революции» теперь не могут быть обжалованы в суде и верховная палата парламента и конституционное собрание, где доминируют исламисты, в дальнейшем не могут быть распущены по решению суда.

По словам Мурси, в органах юстиции засели сторонники свергнутого президента Хосни Мубарака, которые препятствуют процессу демократических преобразований. Оппозиция же обвинила Мурси в «беспрецедентной атаке на независимость органов юстиции».

По всему Египту прокатилась волна протестов, в которых приняли участие около 100 тысяч человек.