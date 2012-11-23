Египетская оппозиция начала протесты против увеличения полномочий президента

Как сообщает Euronews, на этот призыв уже отозвались тысячи людей, которые собрались на митинг протеста против режима президента М.Мурси на центральной площади Каира.

В четверг президент объявил, что судам запрещено отменять его постановления. Он практически нейтрализовал судебную систему Египта.

На совместной пресс-конференции оппозиции председатель профсоюза законодателей Самех Ашур сказал, что действия М.Мурси направлены против конституционной декларации, что и привело его к власти:

“Его действия направлены на захват всех государственных органов. Он становится большим диктатором, чем бывший президент Хосни Мубарак”, - сказал он.

Оппозиция считает, что М.Мурси практически ввел чрезвычайное положение. Он, в частности, наделил себя полномочиям предпринимать шаги в “защиту революции”. Многие в Египте обеспокоены, что Братья-мусульмане сосредоточивают в своих руках многовато власти.