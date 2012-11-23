Египетская оппозиция начала протесты против увеличения полномочий президента

19:38, 23 ноября 2012
Мир
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Египетская оппозиция призвала к общенациональным протестам после того, как президент страны Мохамед Мурси издал указ об увеличении его полномочий.

Мурси обвинили в мятеже против конституции

Как сообщает Euronews, на этот призыв уже отозвались тысячи людей, которые собрались на митинг протеста против режима президента М.Мурси на центральной площади Каира.

В четверг президент объявил, что судам запрещено отменять его постановления. Он практически нейтрализовал судебную систему Египта.

На совместной пресс-конференции оппозиции председатель профсоюза законодателей Самех Ашур сказал, что действия М.Мурси направлены против конституционной декларации, что и привело его к власти:

“Его действия направлены на захват всех государственных органов. Он становится большим диктатором, чем бывший президент Хосни Мубарак”, - сказал он.

Оппозиция считает, что М.Мурси практически ввел чрезвычайное положение. Он, в частности, наделил себя полномочиям предпринимать шаги в “защиту революции”. Многие в Египте обеспокоены, что Братья-мусульмане сосредоточивают в своих руках многовато власти.

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