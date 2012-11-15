Украина восстановит регулярное воздушное сообщение с Гонконгом

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины «О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Специального Административного Района Гонконг Китайской Народной Республики о воздушном сообщении», одобрено 14 ноября на заседании правительства.

Согласно договору, который планируется подписать, для осуществления регулярного международного воздушного сообщения каждая из сторон имеет право назначить одно или несколько авиапредприятий.

При этом назначенным авиапредприятиям стран предоставляются справедливые и равные возможности эксплуатации договорных линий по установленным маршрутам.

«Будет создан надежный правовой механизм международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Гонконгом, развития сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма. Документ будут способствовать налаживанию деловых связей и дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний», - говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.