Медведев: Никаких серьезных проблем со здоровьем у Путина нет

В преддверии визита Медведева в Финляндию один из финских журналистов попросил прокомментировать слухи, связанные со здоровьем президента, сообщают РИА Новости.

"Я же не доктор", - отреагировал премьер.

Однако корреспондент повторил свой вопрос.

"Каждый человек имеет право на то, чтобы заниматься своим здоровьем. Я вот вам сказал: меня спросили, трудно заниматься работой президента или премьера? - я сказал: трудно. Чтобы поддерживать себя в форме, приходится много заниматься спортом. И президенту Путину тоже для того, чтобы быть в форме, приходится много заниматься спортом. А так он жив-здоров, и, слава Богу, у него все нормально", - сказал Медведев.

Журналист уточнил: "Значит, это не какие-то серьезные травмы?" "Ничего серьезного. А у каждого из нас есть какие-то мелочи, которыми мы вынуждены заниматься", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, две недели назад в ряде СМИ появилась информация, что у Путина возникли проблемы со здоровьем, в частности, по данным журналистов, из-за старой травмы, обострившейся после полета президента со стерхами на мотодельтаплане, он не летает в зарубежные поездки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, заявив, что Путин чувствует себя нормально, а боли в спине были следствием занятий дзюдо.