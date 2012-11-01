Пресс-секретарь: У Путина проблемы со здоровьем, вызванные спортивной травмой

Об этом в эфире российской радиостанции «Коммерсантъ FM» сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«От полета со стерхами ничего не обострилось. Старая травма действительно, скажем так, была, мы об этом говорили еще во Владивостоке. Она не старая, а просто обычная спортивная травма, тогда Путин потянул мышцу. И во Владивостоке мы, собственно, это абсолютно не скрывали. В остальном же, скажем так, предположения сегодняшние ряда СМИ не соответствуют действительности», - сказал В.Песков.

«В Кремль реже он (В.Путин) ездит, в первую очередь, в связи с транспортной ситуацией в Москве, чтобы не усугублять проблемы с движением транспорта в столице. Во-вторых, по графику сейчас нет просто каких-то церемониальных мероприятий, которые требуют присутствия его в Кремле с протокольной точки зрения. Как только будут мероприятия, которые будут связаны с церемонией, с протокольным порядком и так далее, тогда В.Путин появится в Кремле», - подчеркнул Д.Песков.

Он отметил, что В.Путин сейчас предпочитает все-таки работать в Огарево, чтобы лишний раз не беспокоить москвичей-автолюбителей.

В то же время российское издание «Ведомости» сообщает, что после полета со стерхами на мотодельтаплане у В.Путина обострилась старая травма, чем, возможно, и вызвана пауза в зарубежных поездках Президента.

«По словам двух человек, близких к Кремлю, проблема со здоровьем у Президента действительно есть: она связана со старой травмой, обострившейся после полета Путина со стерхами на мотодельтаплане. После этого полета, на саммите АТЭС во Владивостоке, все заметили, что он прихрамывает. Об отмене одной из октябрьских поездок — на открытие Бованенковского газового месторождения в Ямало-Ненецком АО — из-за обострения травмы знает и менеджер нефтегазовой компании. Путин наблюдал это открытие по видеотрансляции 23 октября», – пишет издание.

Сейчас Президент РФ проходит курс профилактических процедур, а главная рекомендация врачей — отказ от полетов, негативно влияющих на состояние позвоночника, уверяет один из собеседников «Ведомостей».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября В.Путин принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта «Полет надежды» по спасению редкого вида журавля - стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, В.Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.