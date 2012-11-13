Литовский премьер считает заявление Лукашенко «проявлением низкой культуры»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.Кубилюс сказал в комментарии Литовскому радио.

«На подобные заявления низкой культуры мы, несомненно, не реагируем. А вообще-то приходится сожалеть, что нашего соседа не впервые приходится оценивать по такого рода отражениям низкой внутренней культуры», - подчеркнул А.Кубилюс.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.Лукашенко 12 ноября во время встречи со студентами и преподавателями факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета назвал политику Литвы по отношению к Беларуси «жлобской». Такое заявление он сделал, комментируя инцидент с забрасыванием на территорию посольства Литвы бутылок с зажигательной смесью.

Напомним, что вечером 6 ноября двое неизвестных бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» на территорию литовской дипломатической миссии, расположенной в Минске. Возгорание было вовремя локализовано сотрудниками службы безопасности посольства. МИД Беларуси назвал инцидент в литовском посольстве злостным хулиганством.