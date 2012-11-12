Лукашенко назвал «жлобской» политику Литвы по отношению к Беларуси

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое заявление А.Лукашенко сделал, комментируя инцидент с забрасыванием на территорию Посольства Литвы в Минске бутылок с зажигательной смесью, на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного экономического университета.

Президент Беларуси напомнил об аналогичном инциденте с Посольством России в Беларуси, который произошел в ночь на 31 августа 2010 года. Тогда на территорию посольства также была брошена бутылка с зажигательной смесью, сгорел автомобиль на стоянке дипмиссии.

«Нашли этих людей, сегодня они в местах не столь отдаленных. Они сегодня – политические узники, Литва кричала гвалтом, что они политические узники. А когда им эти бутылки бросили – это терроризм. Вот их политика. Это не двойные стандарты, это просто жлобская политика», - подчеркнул А.Лукашенко.

Он считает, что литовская сторона ждет его реакции на инцидент.

«А я жду, что они скажут по поводу того, что они шведский самолет по своей территории провели и запустили в белорусское пространство. Вот им мой ответ. Почему молчат до сих пор? Я убежден, это бросили никакие не террористы. Но если они здесь террористы, то и там террористы, когда было совершено преступление против россиян», - сказал А.Лукашенко.

Президент Беларуси также напомнил о двойных стандартах в оценке дела осужденного правозащитника Алеся Беляцкого.

«Информацию нам представил Европейский Союз через Литву, где он укрывал деньги. Так, в Америке можно получить пожизненное заключение за неуплату налогов. Это нормально», - отметил А.Лукашенко.

Как сообщалось, вечером 6 ноября двое неизвестных бросили две бутылки с «коктейлем Молотова» на территорию литовской дипмиссии в Минске. Возгорание было локализовано сотрудниками службы безопасности посольства. МИД Беларуси назвал инцидент злостным хулиганством.

9 ноября Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "не намерена спекулировать" на инциденте с нападением на литовское посольство в Минске. "Этот выпад уже оценен как самими белорусами, так и литовской стороной. Мы направили этой стране ноту, а предварительное расследование осуществляет сама Беларусь", - сказала она.