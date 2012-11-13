Европейский суд может рассмотреть вторую жалобу Тимошенко через несколько месяцев

Об этом С.Власенко заявил в интервью радио “Свобода”.

По его словам, ЕСПЧ выделил в отдельное производство жалобу о нарушении статьи 6 – права на справедливый суд – вместе со статьей 18 Конвенции о защите прав человека, которая фактически означает признание политических мотивов преследования.

“Эта жалоба, в соответствии с письмами Европейского суда (по правам человека), будет рассматриваться в приоритетном порядке, и мы надеемся, что в ближайшее время сможем получить решение по этому вопросу Европейского суда”, - сказал адвокат.

Говоря о более конкретных сроках принятия ЕСПЧ решения, С.Власенко заметил, что это сложно прогнозировать.

“К сожалению, процедуры там достаточно продолжительные, поэтому прогнозировать это сложно. Я бы сказал, что срок в ожидании решения измеряется месяцами – то есть не неделями, но и не годами”, - отметил защитник.

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Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека открыл производство по жалобе экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на нарушение ее права на справедливый суд.

«15 октября этого года Европейский суд по правам человека открыл производство по статье 6 и статье 18. Производство открыто. Это базовая большая жалоба. Она содержит ссылку на нарушение целого ряда статей Европейской конвенции, но базовая статья 6 – это право на справедливый суд в комбинации со статьей 18», - сообщил С.Власенко.

Он отметил, что суд может рассматривать жалобу Ю.Тимошенко по статье 18 без открытых слушаний.

ЕСПЧ 28 августа провел публичные слушания дела "Тимошенко против Украины" по первой жалобе. Ю.Тимошенко жаловалась в Европейский суд по правам человека на нарушение ряда статей Конвенции о защите прав человека во время рассмотрения в суде первой инстанции так называемого газового дела.