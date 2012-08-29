Адвокат Тимошенко рассказала, о чем спрашивали судьи в Евросуде

Об этом В.Теличенко сообщила УНИАН по телефону из Страсбурга после завершения сегодняшнего заседания ЕСПЧ по рассмотрению жалобы Ю.Тимошенко.

«Мое впечатление таково, что я оптимистично смотрю на перспективу этого дела в этом суде», - сказала она.

Обосновывая свою позицию, адвокат отметила, что судьи ЕСПЧ задавали много вопросов представителю правительства Украины в соотношении к количеству вопросов стороне защиты Ю.Тимошенко.

«К правительству было больше вопросов, чем к нам. Мы больше давали пояснения на его ответы», - отметила В.Теличенко.

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По ее словам, Евросуд пытался получить ответ стороны-ответчика: почему, если учитывать, что видеофиксация в камере Качановской колонии, где содержалась Ю.Тимошенко, 20 апреля осуществлялась на протяжении 24 часов, нет записи с фиксацией нанесения ей телесных повреждений, или, как утверждают работники Государственной пенитенциарной службы, того, что экс-премьер сама себе нанесла повреждения. Однако есть видеозапись, как Ю.Тимошенко вывозят из колонии в больницу.

Кроме того, сообщила В.Теличенко, судьи ЕСПЧ интересовались у представителя правительства Украины в суде, почему отличаются позиции украинских врачей, которые утверждают, что состояние здоровья Ю.Тимошенко удовлетворительное, и рекомендуют ей физические упражнения, и немецких врачей, которые констатируют у пациентки серьезное заболевание позвоночника.

Также, отметила адвокат, еще одним интересным вопросом к представителю украинской стороны был: был ли в истории украинского правосудия случай, когда человека брали под стражу в зале суда по причинам неуважительного отношения к суду.

«На этот вопрос представитель правительства ответил, что не было такого никогда», - отметила В.Теличенко, добавив, что на вопрос к представителю интересов Украины в ЕСПЧ, предоставлялись ли Ю.Тимошенко какие-либо привилегии, когда она находилась под стражей, судьи получили негативный ответ.