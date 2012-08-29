Адвокат Тимошенко рассказала, о чем спрашивали судьи в Евросуде

00:01, 29 августа 2012
Политика
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Адвокат Валентина Теличенко считает, что Европейский суд по правам человека примет положительное решение по жалобе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на ее арест и содержание под стражей.

Европейский суд по правам человека заслушивает жалобу Тимошенко

Об этом В.Теличенко сообщила УНИАН по телефону из Страсбурга после завершения сегодняшнего заседания ЕСПЧ по рассмотрению жалобы Ю.Тимошенко.

«Мое впечатление таково, что я оптимистично смотрю на перспективу этого дела в этом суде», - сказала она.

Обосновывая свою позицию, адвокат отметила, что судьи ЕСПЧ задавали много вопросов представителю правительства Украины в соотношении к количеству вопросов стороне защиты Ю.Тимошенко.

«К правительству было больше вопросов, чем к нам. Мы больше давали пояснения на его ответы», - отметила В.Теличенко.

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По ее словам, Евросуд пытался получить ответ стороны-ответчика: почему, если учитывать, что видеофиксация в камере Качановской колонии, где содержалась Ю.Тимошенко, 20 апреля осуществлялась на протяжении 24 часов, нет записи с фиксацией нанесения ей телесных повреждений, или, как утверждают работники Государственной пенитенциарной службы, того, что экс-премьер сама себе нанесла повреждения. Однако есть видеозапись, как Ю.Тимошенко вывозят из колонии в больницу.

Кроме того, сообщила В.Теличенко, судьи ЕСПЧ интересовались у представителя правительства Украины в суде, почему отличаются позиции украинских врачей, которые утверждают, что состояние здоровья Ю.Тимошенко удовлетворительное, и рекомендуют ей физические упражнения, и немецких врачей, которые констатируют у пациентки серьезное заболевание позвоночника.

Также, отметила адвокат, еще одним интересным вопросом к представителю украинской стороны был: был ли в истории украинского правосудия случай, когда человека брали под стражу в зале суда по причинам неуважительного отношения к суду.

«На этот вопрос представитель правительства ответил, что не было такого никогда», - отметила В.Теличенко, добавив, что на вопрос к представителю интересов Украины в ЕСПЧ, предоставлялись ли Ю.Тимошенко какие-либо привилегии, когда она находилась под стражей, судьи получили негативный ответ.

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