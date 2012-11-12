Грузия и ЕС планируют окончательно договориться об ассоциации в следующем году

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после встречи с премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.

“ЕС остается приверженным прогрессу в политической ассоциации и экономической интеграции. Лучший путь достичь этого – завершить переговоры по Соглашению об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли”, - сказал Ж.Баррозу.

“Мы надеемся, что путь торговых реформ в стране даст нам возможность завершить переговоры своевременно, к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе в 2013 году”, - добавил он.

Президент Еврокомиссии также поздравил Б.Иванишвили с победой и выразил убеждение в том, что тот факт, что для своего первого после парламентских выборов заграничного визита Б.Иванишвили избрал Брюссель, свидетельствует о четком желании Грузии двигаться в направлении европеизации.

Ж.Баррозу призвал все политические силы Грузии продолжать конструктивный диалог и подчеркнул, что новой власти Грузии целесообразно избегать выборочного правосудия.

“Демократия – это право большинства, но также и уважение прав меньшинства”, - отметил президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах в Грузии 1 октября оппозиционные политические силы одержали победу. Президент Михаил Саакашвили признал поражение своей партии на выборах.

Это первый зарубежный визит нового грузинского премьера.