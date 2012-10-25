Сегодня парламент Грузии утвердит новых министров (список)

Президент страны Михаил Саакашвили в понедельник представил бюро парламента новый состав кабинета министров во главе с премьером, лидером победившей на парламентских выборах 1 октября коалиции "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили, а также правительственную программу "Для сильной демократической и единой Грузии".

На первом заседании парламента нового созыва, которое состоялось 21 октября, грузинские депутаты уже избрали председателя правительства. Им стал Давид Усупашвили.

За Усупашвили проголосовали 88 депутатов из 150. Парламентское меньшинство, состоящее из сторонников Саакашвили, заявило, что в голосовании не участвует, и не намерено голосовать за кабинет министров. Однако мандатов Иванишвили (85) достаточно для официального утверждения.

На пост министра обороны представлен вице-премьер - лидер партии "Наша Грузия - Свободные демократы" Ираклий Аласания,

на пост главы МВД - руководитель фонда Cartu Ираклий Гарибашвили,

министра иностранных дел - пресс-спикер коалиции Майя Панджикидзе,

министра юстиции - кандидат в депутаты парламента от "Грузинской мечты" Тея Цулукиани,

министра по исполнению наказаний и пробации - бывший народный защитник Грузии Созар Субари,

госминистра по евроинтеграции - один из активистов коалиции, представитель партии "Наша Грузия - Свободные демократы" Алекси Петриашвили,

министра сельского хозяйства - бывший министр сельского хозяйства и продовольствия (времен Шеварднадзе) Давид Кирвалидзе.

на пост министра энергетики и природных ресурсов выдвинут известный грузинский футболист, значившийся под первым номером в партийном списке "Мечты" на парламентских выборах, Каха Каладзе,

на пост министра здравоохранения предложена кандидатура врача-педиатра Давида Сергиенко,

на пост министра финансов представлен профессор, представитель коалиции "Грузинская мечта", эксперт по вопросам экономики Нодар Хадури,

на пост министра экономики - один из ведущих менеджеров Cartu bank Гиоргий Квирикашвили,

на пост министра образования - ректор грузинского Института общественных отношений GIPA Георгий Маргвелашвили,

министра по делам беженцев и расселению - кандидат в мажоритарные депутаты от "Грузинской мечты" Давид Дарахвелидзе,

министра охраны окружающей среды - представитель "Грузинской мечты" Хатуна Гоголадзе,

министра регионального развития и инфраструктуры - ученый и эксперт Давид Нормания,

на пост министра культуры и охраны памятников представлен писатель Гурам Одишария, уроженец Сухуми,

на пост министра спорта и по делам молодежи - Леван Кипиани, сын известного грузинского футболиста Давида Кипиани,

на пост госминистра по вопросам диаспоры - Котэ Сургуладзе, представитель партии "Наша Грузия - Свободные демократы",

на пост госминистра по вопросам реинтеграции предложен политолог, представитель Республиканской партии Паата Закареишвили.