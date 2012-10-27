В России заговорили об упразднении нацреспублик

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на российские СМИ.

Заявление прозвучало в субботу, 27 октября, на съезде основанной Прохоровым партии "Гражданская платформа".

Прохоров заявил, что считает разделение на национальные округа и национальные республики нецелесообразным с экономической точки зрения. По мнению политика, внутренние границы формируют "национальное гетто", где местная коррумпированная власть угнетает и грабит людей всех национальностей, при этом создаются предпосылки для активного разыгрывания "национальной карты".

"Не лучше ли честно сказать, что данная сталинско-ленинская система уже больше не эффективна в условиях XXI века", - заявил Прохоров. При этом лидер "Гражданской платформы" признал, что вопрос административно-территориального деления является очень сложным и требует изменений в Конституции.

Лидер "Гражданской платформы" также выразил мнение, что в РФ отсутствует внятная национальная и религиозная политика. В связи с этим Прохоров напомнил, что Россия является светским государством и заявил о необходимости закрыть представителям всех религиозных конфессий доступ в общеобразовательные школы.

Коснулся Прохоров и вопроса о трудовой миграции. По его мнению, существовать без мигрантов Россия не сможет.