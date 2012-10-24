России предсказали массовые протесты и вымирание

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2012 года и было подготовлено для Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Согласно результатам проведенных опросов, россияне "все больше говорят о возможности и желательности революции". 66 процентов респондентов говорят о разочарованности властью и негативном отношении к ужесточению законодательства, пишет Lenta.ru.

Ученые, проводившие исследование, пришли к выводу, что Россию ждут либо массовые акции протеста, либо существенные перестройки в руководстве, либо стагнация и вымирание.

Сообщается также, что рейтинг доверия Владимиру Путину к сентябрю 2012 года упал до 42 процентов - это рекордно низкий показатель с 2003 года. По прогнозу ученых, в 2013 году рейтинг доверия к власти в целом и Путину в частности может сравняться с рейтингом недоверия.

В центре проведенного исследования оказались причины, по которым снижается рейтинг власти. По мнению участников опросов, за время правления Путина "не было достигнуто никаких значимых результатов. Были только бесконечно повторяющиеся слова и обещания".

Отмечается также, что респондентам не кажется реалистичным вариант смены руководства страны через выборы. При этом опасения и страхи в связи с событиями, которые могут сопутствовать революции, высказываются реже, чем весной.

Говорится в исследовании и о том, что отношение "среднего класса" к Путину изменилось за последние месяцы с негативного на враждебное.

Однозначно негативное отношение опрошенные продемонстрировали и к партии "Единая Россия".

Вместе с тем, авторы доклада, опросив участников протестных митингов, пришли к выводу, что среди них больше нет единства, наблюдавшегося еще в прошлом декабре. 54 процента респондентов заявили о разочаровании в протестном движении. Протест, по мнению граждан, снижается из-за "отсутствия ярких лидеров и внятных идей".

В завершении доклада делается вывод, что в случае продолжения нынешнего курса российской власти, русский народ ждет вымирание, характеризующееся "усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов".

Справка: Центр стратегических разработок - некоммерческая организация, созданная в 1999 году при правительстве России. Изначальная ее цель - разработка долгосрочной стратегии развития страны. Теперь ЦСР считает необходимым своевременно оповещать власть и общество о рисках, связанных с масштабными экономическими и политическими кризисами. В частности, ЦСР еще с лета 2010-го дважды предсказывал, что массовое недовольство людей политической системой может обернуться массовыми акциями протеста. Так и вышло - после декабрьских выборов в Госдуму.