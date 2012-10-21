СМИ: Сын Каддафи Хамис убит в боях
15:36, 21 октября 2012Мир
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Сын Муамара Каддафи Хамис убит в боях в ливийском городе Бани-Валид.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, с таким утверждением выступил в первую годовщину жестокого убийства лидера ливийской Джамахирии председатель Всеобщего национального конгресса Ливии Мухаммед Юсеф аль-Магреф.
По его данным, Хамис погиб в субботу в Бани-Валиде, и его тело уже перевезено в ливийский город Мисурата.
По другим сведениям, распространенным сегодня телеканалом "Аль-Арабия" со ссылкой на полевого командира, Хамис скончался в Мисурате, куда был перевезен тяжело раненым из Бани-Валида. Там его якобы в субботу раненым арестовали бойцы вооруженного отряда.
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