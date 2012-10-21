СМИ: Сын Каддафи Хамис убит в боях

Как сообщает ИТАР-ТАСС, с таким утверждением выступил в первую годовщину жестокого убийства лидера ливийской Джамахирии председатель Всеобщего национального конгресса Ливии Мухаммед Юсеф аль-Магреф.

По его данным, Хамис погиб в субботу в Бани-Валиде, и его тело уже перевезено в ливийский город Мисурата.

По другим сведениям, распространенным сегодня телеканалом "Аль-Арабия" со ссылкой на полевого командира, Хамис скончался в Мисурате, куда был перевезен тяжело раненым из Бани-Валида. Там его якобы в субботу раненым арестовали бойцы вооруженного отряда.