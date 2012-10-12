Кандидат в вице-президенты США выиграл теледебаты

Дебаты между республиканцем Райаном и демократом Джозефом Байденом прошли в четверг вечером в городе Данвилл в штате Кентукки. Кандидаты в течение полутора часов обсуждали вопросы внутренней и внешней политики.

"Более убедительным 48% телезрителей сочли выступление Райана, 44% больше понравилось выступление Байдена", - сообщает CNN.

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Ранее, 3 октября, по итогам первых дебатов кандидатов в президенты Митта Ромни и Барака Обамы большинство избирателей отдали предпочтение Ромни, напоминает РИА Новости.

Выборы президента США пройдут 6 ноября.