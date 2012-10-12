Кандидат в вице-президенты США выиграл теледебаты
07:27, 12 октября 2012Мир
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Большинство телезрителей в США назвали победителем предвыборных дебатов кандидатов в вице-президенты республиканца Пола Райана, сообщает телекомпания CNN, проводившая опрос аудитории.
Дебаты между республиканцем Райаном (справа) и демократом Джозефом Байденом длились полтора часа
Дебаты между республиканцем Райаном и демократом Джозефом Байденом прошли в четверг вечером в городе Данвилл в штате Кентукки. Кандидаты в течение полутора часов обсуждали вопросы внутренней и внешней политики.
"Более убедительным 48% телезрителей сочли выступление Райана, 44% больше понравилось выступление Байдена", - сообщает CNN.
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Ранее, 3 октября, по итогам первых дебатов кандидатов в президенты Митта Ромни и Барака Обамы большинство избирателей отдали предпочтение Ромни, напоминает РИА Новости.
Выборы президента США пройдут 6 ноября.
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