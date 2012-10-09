Митт Ромни обогнал Обаму по популярности

Если бы выборы состоялись сегодня, за М.Ромни проголосовало бы 49% избирателей, в то время как за Б.Обаму – лишь 45%, сообщает Reuters со ссылкой на последние опросы общественного мнения от Pew Research Center.

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Действующий президент после начала теледебатов стремительно растерял свой 10-процентный отрыв от соперника. В материалах исследования социологического агентства сообщается, что по итогам прошедших 3 октября теледебатов “американцы воспринимают М.Ромни как кандидата, обладающего новыми идеями и способного решить проблемы создания новых рабочих мест и сокращения бюджетного дефицита".

Также уточняется, что популярность М.Ромни существенно возросла во многом благодаря поддержке белых женщин моложе 50 лет, замечает РосБизнесКонсалтинг.

На этой неделе дебаты пройдут между кандидатами в вице-президенты – демократом Джо Байденом (который сейчас занимает эту должность) и конгрессменом от штата Висконсин, республиканцем Райаном Полом.