Экс-динамовец станет министром нового правительства Грузии
Лидер коалиции "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили назвал сегодня новый состав правительства.
Возглавить новое правительство намерен сам Иванишвили.
Руководить отдельными подразделениями в правительстве назначены:
Министр внутренних дел - Ираклий Гарибашвили (представитель "Грузинской мечты");
Министр иностранных дел - Майя Панджикидзе;
Министр обороны - Ираклий Аласания, вице-премьер (лидер партии "Наша Грузия", которя входит в коалицию Иванишвили, бывший посол Грузии в ООН);
Министр юстиции - Теа Цулукиани;
Министр здравоохранения и социальной защиты - Амиран Гамкрелидзе;
Министр регионального развития и инфраструктуры - Каха Каладзе, второй зам премьера (бывший футболист "Динамо" Киев);
Министр по делам исполнения наказаний, пробации и юридической помощи - Созар Субари;
Госминистр по делам диаспор - Котэ Сургуладзе;
Министр сельского хозяйства - Давид Кирвалидзе;
Госминистр по делам европейской и евроатлантической интеграции - Алекси Петриашвили;
Министерство культуры и охраны памятников - Гурам Одишария;
Госминистр по делам реинтеграции - Паата Закареишвили;
Министерство по делам спорта и молодежи - Леван Кипиани, сообщает Грузия-Online.
В то же время по вакантными остаются посты глав Минфина, Министерства охраны природы, Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики, Министерства по делам беженцев.
Также были названы руководитель Службы Госаудита - Реваз Шавишвили, Президент Национального банка - Нодар Джавахишвили, Генпрокурор - Арчил Кбилашвили, спикер парламента Давид Усупашвили, заместители - Манана Кобахидзе, Зураб Ткемаладзе, и Зураб Абашидзе.