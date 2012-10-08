Экс-динамовец станет министром нового правительства Грузии

Возглавить новое правительство намерен сам Иванишвили.

Руководить отдельными подразделениями в правительстве назначены:

Министр внутренних дел - Ираклий Гарибашвили (представитель "Грузинской мечты");

Министр иностранных дел - Майя Панджикидзе;

Министр обороны - Ираклий Аласания, вице-премьер (лидер партии "Наша Грузия", которя входит в коалицию Иванишвили, бывший посол Грузии в ООН);

Министр юстиции - Теа Цулукиани;

Министр здравоохранения и социальной защиты - Амиран Гамкрелидзе;

Министр регионального развития и инфраструктуры - Каха Каладзе, второй зам премьера (бывший футболист "Динамо" Киев);

Министр по делам исполнения наказаний, пробации и юридической помощи - Созар Субари;

Госминистр по делам диаспор - Котэ Сургуладзе;

Министр сельского хозяйства - Давид Кирвалидзе;

Госминистр по делам европейской и евроатлантической интеграции - Алекси Петриашвили;

Министерство культуры и охраны памятников - Гурам Одишария;

Госминистр по делам реинтеграции - Паата Закареишвили;

Министерство по делам спорта и молодежи - Леван Кипиани, сообщает Грузия-Online.

В то же время по вакантными остаются посты глав Минфина, Министерства охраны природы, Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики, Министерства по делам беженцев.

Также были названы руководитель Службы Госаудита - Реваз Шавишвили, Президент Национального банка - Нодар Джавахишвили, Генпрокурор - Арчил Кбилашвили, спикер парламента Давид Усупашвили, заместители - Манана Кобахидзе, Зураб Ткемаладзе, и Зураб Абашидзе.