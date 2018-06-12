Представитель партии Саакашвили об итогах выборов в Грузии: «Мы будем поддерживать новое правительство…»

«У Грузии не получилось», - приблизительно так отреагировали эксперты и журналисты как в России, Украине, так и в США, на проигрыш «Национального единого движения» Михаила Саакашвили «Грузинской мечте» Бидзины Иванишвили (40% против 55%) на парламентских выборах. Политологи и аналитики приготовились ожидать сворачивания всех грузинских реформ в пользу сотрудничества с Россией. Бывший грузинский министр обороны, экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции и новоиспеченный депутат президентской партии Георгий Барамидзе заверил УНИАН, что «получилось» именно то, к чему действующая власть стремилась.

Результат «Национального единого движения» на выборах – это проигрыш партии или всего курса реформ?

Я думаю, что это выигрыш реформ, поскольку мы доказали, что строили и строим демократическое государство, во что многие не верили. А это подразумевает, что правительство проводит честные выборы и если людям что-то не нравится — во власть приходит оппозиция. Так что никакого проигрыша страны. А что касается нас именно — да, мы проиграли.

Почему?

Нам предстоит еще проанализировать, почему. Наверно, недовольными оказались те, кто не получал выгоду от реформ или получал меньше, чем хотел... А также подействовало несколько других факторов. Один из них – показ фильма о бесчинствах в одной из тюрем. Грузинское общество это восприняло очень болезненно. Ну, и другие факторы есть — например, некоторые представители православной церкви действовали очень активно против нас... Поэтому в совокупности это дало тот эффект, который мы получили. Плюс мы уже восемь лет у власти и, может быть, людям показалось, что нужны новые люди. Мы уважаем мнение нашего народа, каким бы эмоциональным и неприятным для нас этот выбор не было. Мы принимаем этот вызов. Мы согласны с результатами выборов и становимся оппозицией.



Избиратели отдали свои голоса почти поровну, если ли основания опасаться раскола страны?



Ни в коей мере. Мы отдаем себе отчет в нашей ответственности. Мы постараемся сохранить стабильность в стране и покажем еще один пример того, как можно и нужно быть патриотами. Мы не начнем беспорядки или волнения. Мы сохраним спокойствие, так как уважаем мнение всего нашего народа — и тех, кто отдал свой голос за нас, и тех, кто против. Мы покажем, что быть оппозиционером в парламенте – не значит быть в оппозиции к стране. Мы подавали пример того, как следует распоряжаться властью, теперь покажем, как на основании воли народа надо ее уступать.



Грузию ждет парламентский кризис?



Никакого кризиса президент не допустит. Он уже заявил, что не собирается препятствовать коалиции Иванишвили (лидера «Грузинской мечты») в создании своего правительства, что будет всячески способствовать, в рамках своей компетенции, тому, чтобы новая коалиция смогла сформировать свое правительство. Согласно нынешнему закону, он имеет полные полномочия оставить работать действующий состав правительства, но президент понимает, что это создаст парламентский кризис, будет основой для очередных парламентских выборов и даст импульс нестабильности в стране, что устраивает путинскую Россию, которая оккупирует 20% нашей территории. Мы не хотим лить воду на мельницу оккупантов и дестабилизировать страну, поэтому, действуем ответственно.



Вы видите возможным сотрудничество Президента Саакашвили и премьера Иванишвили?



Президент выразил готовность сотрудничать с любой новой коалицией и правительством, которое она создаст по всем вопросам, которые пойдут на пользу стране. Мы постараемся не раскачивать лодку и, в отличие от наших оппонентов, не будем хаять страну на международной арене, обвиняя ее в разных грехах. Мы будем поддерживать новое правительство там, где их действия будут совпадать с нашими взглядами.

А будут такие?

Надеюсь, да. Это продолжение борьбы с криминалом, с коррупцией, либеральные реформы, интеграция в НАТО и Европейский Союз. А если они начнут работать против этого — будем всячески противиться, и им будет нелегко. Иванишвили уже заявил, что Грузия не должна играть глобальную роль в мировой политике, а оставаться региональным игроком. Мы же старались адекватно к своим возможностям, размеру и потенциалу, играть свою глобальную роль. Поэтому, это уже принципиальное и концептуальное отличие. И большая ошибка. Также Иванишвили абсолютно беспочвенно считает, что сможет договориться с президентом РФ Путиным и сохранить курс на НАТО. Это вряд ли осуществимо, поэтому, скорее всего, он только договорится с Путиным. И это будет серьезной проблемой. Где-то мы, может, забуксуем, где-то придется подождать, но в целом, надеюсь, Грузия будет продолжать развитие, хоть и с большими проблемами. В крайнем случае — мы подождём, когда будут следующие выборы и народ снова даст нам мандат продолжить начатое.



Как вы восприняли слова лидера «Грузинской мечты» о необходимости досрочных президентских выборов?



Как некомпетентность и незнание нашей Конституции. Президент имеет полномочия до октября следующего года, и нет никаких причин для того, чтобы он их прерывал. Это попытки спровоцировать нестабильность. Президент и наша партия не станут тут подыгрывать. Повторяю — полномочия, очень серьёзные полномочия Президента, заканчиваются ровно через год. Не раньше.



Чтобы вы могли сказать тем, кто после выборов решил, что у Грузии все же «не получилось»?



Честно говоря, я очень удивлен такими заявлениями. Видимо, те, кто так говорит, не поняли, что должно было получиться у Грузии. Мы строили и строим демократическое государство. У нас это получилось. Нам всегда говорили, что у нас все хорошо, но есть немного авторитаризма. Мы же доказали — его нет. Мы показали, что можно построить демократическое государство на территории бывшего СССР. У нас опять получилось. Если кто-то надеялся, что у власти всегда будут одни и те же люди, то это неправильно. Страна выиграла — стала настоящей демократией, и это главное. Это правильно.



Но есть опасения, что новая власть свернет реформы и произойдет откат назад...



То, что мы сделали, уже довольно крепко стоит на ногах. Хоть команда Иванишвили в силу неопытности и некомпетентности может нанести урон этим достижениям, мы все же надеемся, что они выстоят. Люди уже привыкли, что полиция не берет взяток, что получить документ или паспорт можно за минуты, что нет коррупции, что Грузия развивается в одном из самых быстрых темпов в мире, что мы, по оценкам Всемирного Банка реконструкции и развития, номер один в мире по эффективности реформ... Мы верим, что этого у Грузии уже не отнять. Мы будем сильной оппозицией и будем бороться за то, чтобы это все не изменилось. И, несмотря на то, что большинство народа проголосовало не за нас — люди будут поддерживать нас в защите этих достижений.

Завтра читайте в УНИАН эксклюзивное интервью с представителем победившей на выборах команды – одним из лидеров и советника по внешней политике «Грузинской мечты» Тедо Джапаридзе, экс-министром иностранных дел Грузии.

Анастасия Береза