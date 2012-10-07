СМИ: Грузинские силовики спешно покидают страну

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, по их данным, братья Ахалая уехали из Грузии в ночь на воскресенье, 7 октября. Сообщается, что визы и загранпаспорта для силовиков привезли непосредственно в здание министерства обороны. Оттуда братья разъехались на разных автомобилях. Куда они отбыли, не уточняется.

Руководитель пресс-службы минобороны Грузии Нино Потржебская не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Также, со ссылкой на сообщения в социальных сетях, сообщается о том, что из Грузии уехали высокопоставленный полицейский чиновник Мегис Кардава и министр юстиции Зураб Адеишвили. По данным "Эха Москвы", страну также покинули экс-министр обороны Давид Кезерашвили и глава парламентского комитета по национальной безопасности прошлого созыва Гиви Таргамадзе.

По теме: Победители выборов в Грузии: поклонникам грузинских реформ надо посмотреть за их фасад

Бачо Ахалая - давний соратник Михаила Саакашвили - оказался накануне парламентских выборов в центре скандала и был отправлен в отставку. Оппозиция опубликовала материалы, свидетельствующие о пытках и изнасилованиях в тбилисской тюрьме, которые, как утверждали авторы компромата, осуществлялись по личному приказанию экс-главы МВД.

Как уточняет "Грузия Online" со ссылкой на неких очевидцев, после распространения информации о пытках братья Ахалая жили в так называемом "апартаменте Ахалая" на девятом этаже здания генерального штаба Грузии.

Выборы в парламент Грузии прошли 1 октября. Победу на них одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта", набрав 54,85 процента голосов избирателей. "Единое национальное движение" президента Михаила Саакашвили получило 40,43 процента голосов.