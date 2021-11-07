После укуса гениталии пострадавшего начали отмирать, сгнившую часть пришлось вырезать.

В Южной Африке кобра выползла из унитаза и укусила европейского туриста за половой орган.

После укуса мужчине потребовалась операция по восстановлению гениталий, пишет Mail Online. Медики описали этот случай в статье для журнала Urology Case Reports.

47-летний голландец пошел в туалет во время сафари в одном из заповедников. Змея пряталась прямо в унитазе и атаковала в самый неподходящий момент.

Мужчина стал чувствовать сильное жжение в гениталиях, они начали опухать и становиться фиолетовыми, что является признаком некроза. Однако путешественнику пришлось три часа ждать вертолет экстренной помощи, который смог бы доставить его в ближайшую больницу, расположенную на расстоянии около 350 км.

Читайте такжеДом женщины оккупировала почти сотня смертоносных змей: жуткие фотоПо словам врачей, этому человеку выпала прискорбная честь быть фигурантом первого описанного медицинского случая отравления гениталий коброй.

Некроз является потенциально смертельным состоянием, вызываемым бактериями, заражающими ткань. Сами бактерии не поедают плоть, но выделяемые ими токсины повреждают близлежащие ткани.

Несмотря на то, что мужчине оказали неотложную помощь, значительная часть ткани в его половом органе уже не подлежала восстановлению, и ее пришлось удалить.

Через девять дней туриста отвезли домой в Нидерланды, где ему вырезали еще часть мертвых тканей полового органа. Затем местные хирурги приступили к восстановлению гениталий, используя трансплантат ткани, который они взяли из паха мужчины, чтобы заменить удаленную мертвую ткань.

Как сообщается, через год после инцидента у мужчины полностью восстановились функции и чувствительность полового члена.

В статье медики дали совет тем, кто отправляется в тропики:

"Всегда смывайте воду в туалете перед тем, как сесть на унитаз в стране, печально известные своей популяцией змей".

Ранее шестилетняя девочка умерла от укуса змеи, заползшей в туалет в ее доме в Абхе в Саудовской Аравии.

А в украинском Ривне жители жалуются на нашествие змей: те ползают по улице и вылезают из ванной.

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Автор: Катерина Комолова