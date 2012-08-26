Авария на шахте в Якутии: два человека погибли, четверо ранены
16:24, 26 августа 2012Мир
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Всего в аварийной зоне находились 17 человек.
В результате аварии на шахте погибли два человека
В Якутии (Россия) в результате аварии на шахте погибли два человека, четверо получили ранения.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
«В строящейся для разработки шахте Восточного рудного тела Удачнинского ГОКа акционерной компании «АЛРОСА» авария произошла на глубине 365 м», - говорится в сообщении.
Всего в аварийной зоне находились 17 человек.
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