Авария на шахте в Якутии: два человека погибли, четверо ранены

В Якутии (Россия) в результате аварии на шахте погибли два человека, четверо получили ранения.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

«В строящейся для разработки шахте Восточного рудного тела Удачнинского ГОКа акционерной компании «АЛРОСА» авария произошла на глубине 365 м», - говорится в сообщении.

Всего в аварийной зоне находились 17 человек.