Россия нашла себе «оправдание» относительно приговора Pussy Riot

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Александр Лукашевича, текстом которого располагает УНИАН.

«В Уголовном кодексе ФРГ «деликты, совершаемые против религии и воззрения» (в частности, §§ 166 и 167), включая хулиганские выходки в пределах молельных помещений, караются лишением свободы сроком до трех лет или денежным штрафом», - сказал А.Лукашевич.

Также он отметил, что статья 189 Уголовного кодекса Австрийской Республики предусматривает за совершение в помещении церкви хулиганских действий, оскорбляющих нравственные чувства, наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежного штрафа в размере до 360 дневных ставок.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и у алтаря провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - находились под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их.

17 августа суд приговорил каждую частницу панк-группы Pussy Riot к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды.