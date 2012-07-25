11-летний мальчик сам без билета долетел из Манчестера в Рим
20:39, 25 июля 2012Мир
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Ребенка задержали сразу после того, как самолет приземлился в Италии.
Одиннадцатилетний мальчик сам без паспорта и билета смог вчера сесть на самолет в аэропорту Манчестера и прилететь в Рим, сообщает польский телеканал TVN24.
Ребенка задержали сразу после того, как самолет приземлился в Италии и отправили обратно в Великобританию.
"К случаю с парнем отнеслись очень серьезно, а руководство аэропорта и авиакомпании Jet2.com начали расследование инцидента. Несколько человек отстранены от выполнения обязанностей", - сообщает польский телеканал.
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