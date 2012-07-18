Исламисты проиграли выборы в Ливии, но еще есть мажоритарные округа

Политическое крыло ливийской ассоциации "Братьев-мусульман": Партия строительства и справедливости (исламисты) - получила 17 мандатов, передает Associated Press со ссылкой на итоги предварительного подсчета голосов, объявленные ЦИК.

Оставшиеся 20 мест займут представители небольших партий - в основном, региональных. Женщины получили 33 из 200 мандатов.

Теперь основная борьба развернется за 120 мандатов для избранных прямым голосованием.

Как заявил глава избиркома Нури аль-Аббар (Nouri al-Abbar), окончательные результаты будут объявлены в течение двух недель.

Исламисты ранее заявили, что разочарованы своим поражением, но готовы участвовать в будущем коалиционном правительстве, отмечает РИА Новости.