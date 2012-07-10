МИД: Украинцев нет среди погибших от наводнения на Кубани

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин.

«По последней информации, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате катастрофического наводнения в Краснодарском крае Российской Федерации», - сказал он.

По словам О.Волошина, в настоящее время прорабатывается вопрос предоставления гуманитарной помощи Российской Федерации в соответствии с поручением Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, количество жертв наводнения в Краснодарском крае РФ превысило 170 человек.

Наводнение в ночь на 7 июля затопило более 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края.

Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное сообщение. Причиной наводнения, по официальным данным, стали ливневые дожди.