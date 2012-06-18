Глава миссии ООН в Сирии требует эвакуировать мирных жителей

По словам норвежского генерала, наблюдатели в течение последних недель безуспешно пытались вывести из Хомса раненых и мирных жителей, сообщает Associated Press. Но ни правительственные войска, ни повстанцы не соблюдали условия перемирия и план спецпосланника ООН Кофи Ананна.

"Сторонам необходимо пересмотреть свою позицию и позволить женщинам, детям, пожилым людям и раненым покинуть зону конфликта без каких либо дополнительных условий и обеспечить их безопасность", - заявил Муд.

Накануне, напоминает РИА Новости, Муд заявил о приостановлении работы миссии в связи с эскалацией насилия в стране. Он отметил, что наблюдатели не будут проводить плановое патрулирование и останутся на местах своей дислокации до следующих распоряжений.