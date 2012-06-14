ЕС может увеличить финансовую помощь Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Страсбурге на 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Мачей Поповски.

Он напомнил, что в декабре прошлого года Еврокомиссия подписала соглашение с Министерством юстиции Украины на 10 млн. евро с целью реформирования судебной системы Украины и, прежде всего, криминальной юстиции.

“Потенциальным продолжением может быть бюджетная поддержка для сектора. В качестве примера можно привести бюджетную поддержку судебной реформы в Молдове”, - сказал М.Поповски.