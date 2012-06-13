Путин о россиянах в Польше, смоленской катастрофе и энергетике

Об этом Президент России Владимир Путин сказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля.

«В ходе беседы Президент России высказал озабоченность по поводу ситуации с российскими болельщиками на чемпионате Европы по футболу. В.Путин подчеркнул, что исходит из того, что организаторы подобных международных турниров несут полную ответственность за обеспечение безопасности болельщиков из других стран на своей территории», - говорится в сообщении.

Д.Туск в ходе беседы затронул чувствительную для польской стороны тему возвращения Польше обломков самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском. В.Путин пообещал дать необходимые поручения самым внимательным образом рассмотреть эту просьбу.

Кроме этого, В.Путин и Д.Туск обсудили актуальные вопросы отношений двух стран с учетом имеющихся между ними добрых традиций, сделали акцент на кооперации в области энергетики.

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Как сообщал УНИАН, сегодня польские правоохранители сообщили о задержании больше 180 человек, принимавших участие в беспорядках в центре Варшавы, среди которых больше всего оказалось польских и российских граждан: свыше 150 и больше 20 лиц.

В столкновениях ранения, не угрожающие жизни, получили около 20 человек. Среди них - 10 служащих полиции.