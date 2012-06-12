Российские фаны пройдут маршем по Варшаве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор по вопросам безопасности и кризисного управления варшавской мэрии Эва Гавор, отметив, что российские болельщики пообещали власти города не провоцировать во время марша никаких инцидентов.

"Если это произойдет, то будет действовать полиция. Я просила о спокойном поведении, чтобы не провоцировали никого: ни на стадионе, ни в городе", - сказала она.

По словам Э.Гавор, организаторы шествия заверили, что «марш не будет иметь политических подтекстов».

По данным компании PL2012, около 10 тысяч российских фанов имеют билеты на сегодняшний матч между сборными Польши и РФ, который начнется в 21.45 (по киевскому времени) на Национальном стадионе в Варшаве, который может вмещать почти 60 тысяч человек.

По данным варшавской мэрии, россияне планируют пройти к стадиону по довольно короткому маршруту: от Национального музея по мосту через Вислу к Национальному стадиону, где состоится матч.

Как сообщал УНИАН, накануне Евро-2012 возник скандал, когда польские дипломаты на встрече с представителями российских болельщиков призвали не использовать во время пребывания в Польше символов Советского Союза, который большинство поляков считают оккупантом своего государства после Второй мировой войны.

Российские болельщики восприняли это как угрозу, заявив, что обязательно будут иметь с собой символику СССР, что, по мнению ряда обозревателей, может спровоцировать столкновения с поляками.

Ситуацию ухудшила история с избиением российскими болельщиками польских стюардов на стадионе во Вроцлаве 9 июня во время матча между сборными России и Чехии.