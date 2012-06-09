Посол: Польша делает для Украины все возможное и невозможное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Маркиян Мальский.

«Польша предпринимает все шаги возможные и невозможные для того, чтобы максимально продвинуть нас на пути европейской интеграции... Поляки всегда максимально были на нашей стороне, и они всегда исходят из позиции, чтобы найти конструктивный выход из складывающейся ситуации», - сказал посол.

По его словам, это касается и парламентских выборов, которые будет проводить Украина осенью.

«Выборы будут лакмусовой бумажкой для украинской демократии, и поэтому польские институты будут делать все возможное для того, чтобы выборы прошли так, как они могут проходить в демократическом обществе», - подчеркнул М.Мальский.