У Лукашенко отреагировали на санкции Европы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных.

«Мы еще раз подчеркиваем, что политика санкций не имеет перспектив. Она сеет недоверие и препятствует реальному урегулированию спорных вопросов. Мы выражаем сожаление в связи с этим решением. Очевидно, что это демонстрация лояльности по отношению к центру силы, который требует таких действий и готов их вознаграждать», - подчерунул А.Савиных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Албания и Лихтенштейн присоединились к экономическим и визовым санкциям Евросоюза в отношении Беларуси.

Напомним, список представителей Белорусского государства, чей въезд в ЕС запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены, Совет ЕС утвердил 31 января 2011 года в связи с нарушениями прав человека во время и после президентских выборов 2010 года. Впоследствии список несколько раз дополнялся. Последний раз список дополняли 23 марта на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

В настоящее время визовые и экономические санкции ЕС распространяются на 243 частных лица и 32 белорусских предприятия.