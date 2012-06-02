ЕС разрывается между желанием и возможностями

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе комиссара, об этом он заявил во Вроцлаве, где принимает участие в Глобальном форуме (Wroclaw global forum 2012).

“Мы слишком осторожны. Нам стоит посылать положительные сигналы нашим восточным партнерам. Мы должны вдохновлять их продвигаться так далеко и так быстро, как это только возможно путем теснейшей политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом”, - сказал комиссар.

“Но мы должны настаивать на соблюдении ими ценностей и принципов, поскольку любой компромисс в этом в конечном итоге ослабит ЕС”, - сказал Ш.Фюле.

Комиссар также отметил, что глобализация не останавливается на границах Европы, а потому ЕС должен реализовывать более эффективную политику соседства.