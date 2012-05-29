В России возбудили еще два уголовных дела против Березовского

В России возбудили два уголовных дела в отношении российского бизнесмена в изгнании Бориса Березовского за призывы не допустить избранного президента РФ Владимира Путина в Кремль.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ, в связи с размещением в сети Интернет в апреле 2012 года высказываний, в которых содержатся призывы к массовым беспорядкам, в отношении Б.Березовского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ.

«Содержание текста свидетельствует о том, что Б.Березовский публично призывал граждан России к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, а именно к совершению в общественных местах в городе Москве массовых активных противоправных действий в целях насильственного воспрепятствования инаугурации законно избранного Президента Российской Федерации и его допуску в Кремль 7 мая, обещая денежное вознаграждение за его задержание и ограничение свободы передвижения», - говорится в сообщении.

Кроме того, Следственным комитетом России в отношении Б.Березовского по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ, возбуждено уголовное дело в связи с размещением им 1 февраля 2012 года на интернет-сайте одной из радиостанций для публичного ознакомления текста под названием “Открытое письмо рожденным не в СССР”. В указанном тексте Б.Березовский публично призывал к массовым беспорядкам, а именно к совершению активных противоправных действий по силовому противостоянию представителям власти в целях насильственного воспрепятствования проведению выборов Президента Российской Федерации.

Два уголовных дела соединены в одном производстве. Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств преступления.

Как сообщал УНИАН, Б.Березовский сейчас проживает в Великобритании, где получил статус политического беженца. Российские власти неоднократно направляли запрос об экстрадиции Б.Березовского, но положительного ответа не получили.

В России против бизнесмена до этого было возбуждено 11 уголовных дел. По двум делам он уже заочно осужден в общей сложности на 13 лет лишения свободы.