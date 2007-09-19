Метеорит отравил сотни перуанцев

В Перу более 200 человек обратились к врачам в связи с недомоганиями, вызванными, по их словам, падением крупного метеорита. Такое заявление сделал сегодня глава департамента здравоохранения области Пуно, где и произошло падение космического тела, Хорхе Лопес, передает Associated Press.

По словам Х.Лопеса, заболевания вызваны ядовитыми испарениями, поднявшимися в воздух после падения метеорита. В районе падения проживают более 1 тыс. человек. Ожидается, что на этой неделе ученые Института геофизики Перу проведут анализы вещества метеорита и представят отчет об инциденте.

Напомним, метеорит упал 15 сентября с.г. Очевидцы утверждают, что слышали сильный шум, какой может издавать "падающий самолет", после чего увидели охваченный пламенем объект, который упал на землю и взорвался. В результате взрыва образовался кратер шириной 30 м и глубиной 6 м.

Первые сообщения о том, что жители окрестных деревень стали жаловаться на головную боль, рвоту и затруднение дыхания, начали поступать уже на следующий день после падения метеорита. В настоящий момент в район инцидента послана группа врачей для лечения пострадавших.

РБК-Украина