Президент Греции назначил дату перевыборов и временного премьера

Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на греческое государственное телевидение.

Греческие политики после выборов 6 мая не договорились о формировании правительства, после чего президент решил назначить новые выборы.

По сообщению ТВ, Пикраменос получит мандат на формирование временного правительства в 15:15 по местному времени (16:15 мск).

В среду президент провел консультации с политическими лидерами о назначении временного премьера, но и там не было достигнуто согласия. По словам одного из участников встречи, лидера партии "Независимые греки" Паноса Камменоса, президент предлагал оставить на посту премьера Лукаса Пападимоса, но и об этом не удалось договориться. В соответствии с греческой конституцией в этом случае президент назначает премьером главу одного из трех высших судебных учреждений и назначает проведение парламентских выборов в 30-дневный срок.

Другой участник консультаций, генсек Коммунистической партии Греции Алека Папарига, заявила журналистам, что лидеры партий согласились в том, что правительство будет играть техническую роль и не будет принимать важные решения.