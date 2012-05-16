Обама сообщил, что держит в банке миллион долларов

На счете Обамы в JPMorgan Chase находится от 500 тысяч до 1 млн долларов, сообщает Би-би-си.

В общей сложности Обама и его супруга Мишель владеют активами от 2,6 млн до 8,3 млн долларов.

Американские государственные служащие не обязаны указывать в своих декларациях точную сумму своих активов, они лишь указывают диапазон доходов и сумм на счетах.

Главный соперник Обамы по президентской гонке - республиканец Митт Ромни владеет активами в размере от 190 млн до 250 млн долларов, большая часть из которых получена в результате инвестиций.

На этой неделе Обама заявил, что JPMorgan Chase - "один из самых профессионально управляемых банков", несмотря на потери в 2 млрд долларов. Причиной убытков считают неудачные инвестиции трейдеров банка.

Другие активы американского президента - казначейские векселя на сумму от 500 тысяч до 1 млн долларов и казначейские облигации в диапазоне от 1 до 5 млн долларов.