Обама сообщил, что держит в банке миллион долларов
Во вторник Белый дом опубликовал декларацию о доходах американского президента. Согласно документу, Барак Обама имеет счет в банке JPMorgan Chase, который ранее понес грандиозные убытки.
На счете Обамы в JPMorgan Chase находится от 500 тысяч до 1 млн долларов, сообщает Би-би-си.
В общей сложности Обама и его супруга Мишель владеют активами от 2,6 млн до 8,3 млн долларов.
Американские государственные служащие не обязаны указывать в своих декларациях точную сумму своих активов, они лишь указывают диапазон доходов и сумм на счетах.
Главный соперник Обамы по президентской гонке - республиканец Митт Ромни владеет активами в размере от 190 млн до 250 млн долларов, большая часть из которых получена в результате инвестиций.
На этой неделе Обама заявил, что JPMorgan Chase - "один из самых профессионально управляемых банков", несмотря на потери в 2 млрд долларов. Причиной убытков считают неудачные инвестиции трейдеров банка.
Другие активы американского президента - казначейские векселя на сумму от 500 тысяч до 1 млн долларов и казначейские облигации в диапазоне от 1 до 5 млн долларов.