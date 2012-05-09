Лукашенко тяжело пережил две последние казни

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сказал, отвечая на вопросы парламентариев в Овальном зале Дома правительства.

«Я никогда на это не пойду. Не пойду, потому что я слуга своего народа, простите за патетику, и для меня это не громкие слова, и знаю настроения людей», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко отметил, что ему очень тяжело дались последние два смертных приговора - за теракт в минском метро.

«Или вот эти два негодяя. Вы знаете, чего мне стоили вот эти два последних вынесенных смертных приговора? Вы этого не знаете. Когда весь мир на тебя давит и считает, что чуть ли не я террорист. Я вынужден принимать решение. Мне это надо как человеку? Да сто лет не надо! Но я ведь Президент. И я должен сделать справедливо, как требует общество», - подчеркнул А.Лукашенко.

«Вот вам на стол положили документ - проект указа о помиловании: два негодяя ворвались в квартиру, изнасиловали дочь, разрубили на куски, бросили в ванну, залили водой. А дочери этой было 12 лет. Ваши действия? Вот у меня лежит документ на столе: что мне делать? Поэтому у меня мгновенно внутри все закипает после того, как я это читаю, и я мгновенно утверждаю решение: отклонить помилование», - с возмущением сказал Президент Беларуси.

А.Лукашенко считает, что те, кто выступал против вынесения смертных приговоров за теракт в минском метро, высказывали не столько свое личное мнение.

«Вы думаете, те, кто выступал против непомилования этих людей, так думают? Да нет. Они по чьей-то указке трубили, а другие просто за компанию. Они такую позицию занимают. Но я думаю: а если бы ты попал или твоя семья в такую ситуацию, какую бы ты позицию занял?» - отметил белорусский Президент.

По словам А.Лукашенко, «тяжелый это вопрос, трудно его публично обсуждать».

«Мы когда-то рискнули посоветоваться с народом, вынесли этот вопрос на референдум. Для меня - это закон. И более того, когда суды очевидную смертную казнь, которая у нас не отменена, и не только у нас, но и в оплоте демократии США, других государствах, подменяют пожизненным заключением или каким-то другим сроком, я положительно не оцениваю работу судов и не поддерживаю», - сказал Президент Беларуси.

«Если ты, гад и негодяй, идешь на дикие преступления, ты должен нести за это ответственность», - считает А.Лукашенко.

При этом он не исключил, что, возможно, все же «наше общество подошло к тому, чтобы ввести мораторий или отменить смертную казнь».

«Может быть, подошло. Тогда примем решение вместе (с парламентом – УНИАН)», - сказал А.Лукашенко.

*** Беларусь – единственная страна в Европе, где все еще применяется смертная казнь.