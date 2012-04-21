10 тысяч людей вышли на антиправительственный марш в Праге

Как передает радио «Свбода», звучат требования отмены запланированных реформ по сокращению финансирования социальных программ, отставки правоцентристского коалиционного правительства во главе с премьером Петром Нечасом и проведения досрочных выборов.

Акция организована профсоюзами и десятками организаций гражданских активистов. К манифестантам присоединились сторонники оппозиционных социал-демократов.

К центру города стянуты дополнительные наряды полиции.

Марш проходит в рамках кампании "Остановить правительство".

В начале апреля чешское правительство приняло план дальнейших мер жесткой экономии, нацеленных на то, чтобы в ближайшие два года не допустить роста бюджетного дефицита.