10 тысяч людей вышли на антиправительственный марш в Праге
16:55, 21 апреля 2012Мир
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В Праге сегодня около 10 тыс человек вышли на марш протеста против политики правительства Чехии.
Как передает радио «Свбода», звучат требования отмены запланированных реформ по сокращению финансирования социальных программ, отставки правоцентристского коалиционного правительства во главе с премьером Петром Нечасом и проведения досрочных выборов.
Акция организована профсоюзами и десятками организаций гражданских активистов. К манифестантам присоединились сторонники оппозиционных социал-демократов.
К центру города стянуты дополнительные наряды полиции.
Марш проходит в рамках кампании "Остановить правительство".
В начале апреля чешское правительство приняло план дальнейших мер жесткой экономии, нацеленных на то, чтобы в ближайшие два года не допустить роста бюджетного дефицита.
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