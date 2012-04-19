27 стран Совета Европы выдвинули белорусского правозащитника на Нобеля

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя закрытого белорусскими властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

Как сообщалось, парламентарии 27 стран – членов Совета Европы поддержали выдвижение кандидатуры А.Беляцкого на соискание Нобелевской премии мира.

24 ноября 2011 года суд Первомайского района Минска приговорил А.Беляцкого к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Правозащитник признан виновным за сокрытие доходов в особо крупном размере. Доводы защиты о том, что средства, перечисляемые на банковские счета А.Беляцкого в Литве и Польше, не являлись его личным доходом, а использовались для правозащитной деятельности, суд посчитал необоснованными.

Правозащитный центр «Весна» действует с 1998 года. В 1999 году он был зарегистрирован как республиканское правозащитное общественное объединение, однако в октябре 2003 года «Весну» ликвидировали решением Верховного суда Беларуси. Причиной ликвидации стало участие членов организации в наблюдении за президентскими выборами 2001 года. В марте 2004 года центр «Весна» был принят в состав Международной федерации прав человека.