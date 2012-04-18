МИД опроверг информацию о перевозке оружия в Сирию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Мы владеем информацией, что оружия там нет, что груз имеет исключительно гражданский характер», - сказал он.

А.Дикусаров сообщил, что по информации Генконсульства Украины в Гамбурге, на интернет-странице немецкой компании-судовладельца обнародован официальный пресс-релиз относительно ситуации с грузом на этом судне. В нем опровергается информация о наличии каких-либо грузов военного назначения на судне. Кроме того, подтвержден факт перевозки в Сирию определенного груза, который имеет исключительно гражданский характер. При этом дается название груза - это запасные части силового прибора, которые предназначены для Министерства электрификации Сирии.

Компания в своей информации ссылается на сведения, полученные из документов на груз.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ распространили информацию, что в Средиземном море задержали украинский корабль, который якобы с оружием на борту следовал в Сирию. Товар предназначался для сирийских войск, которые ведут боевые действия на стороне Президента Башара Асада.

16 апреля украинская компания Varamar («Варамар») опровергла информацию о задержании в Средиземном море немецкого судна «Atlantic Cruiser» с оружием на борту.