Грецию охватила "картофельная революция"

Сотни греков скапливаются вокруг грузовиков, чтобы приобрести мешок картофеля. Явление, когда фермеры продают картофель потребителям напрямую, без посредников, уже назвали "картофельной революцией".

Таким образом цена на овощи снижается почти вдвое, а это важно, особенно в то время, когда Греция преодолевает наибольшую в истории рецессию. Некоторые супермаркеты в ответ также были вынуждены уценить свои товары.

"Зарплаты очень низкие, налоги – большие, а цены на продукты несоответствующие. Мы платим много денег за основные продукты, такие как картофель. А это настоящая картофельная революция", - говорят люди из очереди за картофелем.

По ее словам, греки ожидают такую же революцию с другими основными продуктами питания. По такой же схеме можно организовать продажу риса, муки и оливкового масла.

Это движение, которое приносит выгоду обеим сторонам: покупатели получают продукт по более дешевой цене, а фермеры зарабатывают на продаже своей продукции, не платя при этом большого налога для оптовиков.

"Посредники эксплуатируют нас, покупая наши продукты по низким ценам. Мы хотим помочь потребителям в это трудное время", - говорит фермер Стелиос Лоаннидис.

В Афинах эта солидарность и решительность дать отпор является позитивным порождением кризиса.

"Греки находят новые пути, новые идеи, что делать с глубокой рецессией, отказываясь принять статус-кво", - передает кореспондент.