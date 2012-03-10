Экс-премьер Египта первым подал заявку на участие в президентских выборах

Первым кандидатом, подавшим заявку на участие в президентских выборах в Египте, стал бывший премьер-министр страны, в прошлом военный, Ахмед ШАФИК.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское телевидение, А.ШАФИК прибыл в избирательную комиссию практически к открытию в сопровождении команды поддержки и адвокатов. Документы А.ШАФИКА были приняты к рассмотрению под номером 1.

А.ШАФИК в конце 1990-х годов занимал пост командующего ВВС Египта. В 2002 году он был назначен министром гражданской авиации Египта. В январе 2011 года Президент Хосни МУБАРАК отправил в отставку Кабинет министров Ахмеда НАЗЫФА и поручил А.ШАФИКУ сформировать новое правительство в условиях разраставшегося внутреннего кризиса в стране.

А.ШАФИК ушел в отставку с поста премьер-министра в марте 2011 года из-за народного недовольства после падения режима Х.МУБАРАКА.

Кроме А.ШАФИКА, сегодня заявки на участие в выборах главы государства подали еще несколько человек.

Ожидается, что регистрация потенциальных кандидатов на пост главы государства продлится почти месяц и завершится 8 апреля. Предвыборная кампания стартует в Египте 30 апреля, а выборы состоятся 23 и 24 мая.