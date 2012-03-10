В Москве на Новом Арбате состоится очередной митинг оппозиции

Сегодня в Москве пройдет очередной митинг «За честные выборы» с участием 50 тысяч человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы акции.

Митинг пройдет на Новом Арбате (от Арбатских ворот до Новинского бульвара. Мэрия Москвы приняла уведомление оргкомитета и не высказала возражений. На повестке дня - факты нарушений по прошедшим выборам и тактика дальнейших действий, говорится в сообщении.

На странице акции в Facebook заявили о своем участии более 6 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции, в обеспечении общественного порядка и безопасности в районе проведения митинга будет задействовано около 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

«Московская полиция сделает все, чтобы не допустить нарушений общественного порядка. Любые попытки противоправных действий будут пресекаться в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлекаться к установленной законом ответственности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, предыдущий митинг «За честные выборы» прошел 5 марта в Москве на Пушкинской площади. Участники митинга приняли резолюцию с требованием к власти провести свободные выборы Президента и депутатов Госдумы РФ.